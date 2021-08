JO, jour 10 : la semaine débute avec une médaille d’or et une de bronze

Photo : YONHAP News

Une nouvelle semaine olympique commence et la Corée du Sud l’a bien débuté avec deux nouvelles médailles : une en or et une de bronze.Le métal le plus précieux est revenu au gymnaste Shin Jea-hwan qui a remporté l’or dans l'épreuve finale de saut de cheval hommes qui s’est déroulé en début de soirée au Centre de gymnastique d'Ariake à Tokyo. En réalisant un saut époustouflant composé de la figure dite « Yonekura » et celle « Yeo 2 », il a obtenu la note de 14,783 points.C'est une première depuis neuf ans que la Corée du Sud décroche une médaille dans cette discipline. La dernière fois, c’était à Londres, avec Yang Hak-seon qui avait là aussi remporté le titre olympique.Déjà lors des épreuves de qualification, le jeune homme de 23 ans occupait la tête avec le même saut. Il avait aussi validé son billet pour Tokyo en se hissant à la tête du classement de la Fédération Internationale de Gymnastique. Ses fans avaient ainsi pressenti sa victoire.Plus tôt dans la journée, lors du match pour la médaille de bronze de badminton catégorie double femmes, qui s’est déroulé au Plaza sportif de la forêt de Musashino, la paire Kim So-yeong et Kong Hee-yong a gagné contre l’autre paire sud-coréenne en lice Lee So-hee et Shin Seung-chan 2 à 0.Corée du Sud vs Corée du Sud, on le craignait, mais voilà. A la déception des amateurs de badminton du pays du Matin clair, ce n’était pas la grande finale tant espérée, mais la petite pour décider des 3e et 4e places que leurs équipes nationales se rencontraient.Autre déception du jour : Lee Seon-mi a terminé à la quatrième place de l’épreuve d’haltérophilie des + 87 kg femmes qui se tenait ce soir au Forum international de Tokyo. La jeune femme de 21 ans est souvent comparée à Jang Mi-ran, sacrée quatre fois championne du monde de la catégorie des plus de 75 kg, mais cette fois-ci elle doit se contenter de la 4e place.Durant le weekend, les guerriers de Taegeuk avaient déjà ajouté deux breloques en bronze. Samedi soir, l'équipe féminine de sabre est tout d'abord montée sur la dernière marche du podium. Une première dans cette discipline. Le sabre par équipes femmes, rappelons-le, a été introduit aux JO de Pékin en 2008, avant de disparaître quatre ans plus tard à Londres pour faire son retour à Rio en 2016.Et hier soir, la gymnaste Yeo Seo-jeong a réalisé un bel exploit dans l’épreuve de saut à cheval. Yeo Seo-jeong n’est autre que la fille de Yeo Hong-cheol, médaillé d’argent en saut de cheval à Atlanta et désormais commentateur sportif pour la KBS. Les Yeo marqueront l’histoire du sport en Corée du Sud, car c'est la première fois qu'un père et sa fille sont médaillés olympiques.Avec un total de 6 médailles d’or, 4 d’argent et 9 de bronze au compteur, la Corée du Sud se trouve ce lundi à la 9e place au classement général.