La sud-Coréenne Lee Seon-mi a terminé à la quatrième place de l’épreuve d’haltérophilie des + 87 kg femmes qui se tenait, ce soir, au Forum international de Tokyo.L’haltérophile du pays du Matin clair a soulevé 125 kg à l’arraché et 152 kg à l’épaulé-jeté pour enregistrer un total de 277 kg.C'est la Chinoise Wewen Li qui a remporté sans surprise la médaille d’or avec un total de 320 kg, devant l’Anglaise Emily Jade Campbell 283 kg, et l’Américaine Sarah Elizabeth 282 kg.La sud-Coréenne de 21 ans est souvent comparée à sa compatriote aînée Jang Mi-ran, sacrée quatre fois championne du monde de la catégorie des plus de 75 kg. Mais elle rentre cette fois-ci les mains vides.