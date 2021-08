Le gouvernement fixe un objectif de 36 millions de primo-vaccinés avant Chuseok

Photo : YONHAP News

Les inscriptions à la vaccination anti-COVID ont débuté hier pour les 60-74 ans, qui ne se sont pas fait inoculer pendant le premier semestre pour différentes raisons. Pas moins de 1 260 000 personnes sont concernées et elles se feront vacciner avec le sérum AstraZeneca à partir de ce jeudi.Dans un premier temps, le gouvernement avait annoncé que ces hésitants ne seraient éligibles qu’après octobre. Mais il est finalement revenu sur sa décision pour les vacciner en priorité, compte tenu du fait que plus de 93 % des patients atteints de formes graves et décédés de la maladie ces deux deniers mois sont âgés ou non vaccinés.Les quelque 470 000 récalcitrants de plus de 75 ans, eux, peuvent prendre rendez-vous à tout moment. Ils recevront le vaccin Pfizer. La patronne de l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) Jeong Eun-kyeong a appelé tous ces seniors à participer à la campagne pour se protéger comme pour protéger les autres.Les réservations sont aussi ouvertes aujourd’hui pour près de 2 000 000 de personnes que chaque collectivité locale a choisi de vacciner en priorité. Ce sont majoritairement des professionnels du transport en commun et des classes défavorisées.Hier, lors d’une réunion hebdomadaire avec son équipe de la Cheongwadae, le président de la République a affirmé que 36 millions d’habitants, soit 70 % de la population pourraient être primo-vaccinés avant Chuseok, la fête traditionnelle des récoltes, qui tombe le 21 septembre. Moon Jae-in a alors rassuré que les livraisons de vaccins seraient effectuées comme programmées et que la vaccination pourrait s’accélérer.Les autorités sanitaires ont précisé que la Corée du Sud devaient recevoir en août un total de 28,6 millions de doses.