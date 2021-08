La liberté d’expression est la moins respectée en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Pyongyang se classe au dernier rang mondial en termes de liberté de l’expression. Cette nouvelle ressort d’un rapport de l’Association des droits de l’Homme basée à Londres.Selon le Rapport mondial sur l'expression 2021, le royaume ermite est le seul pays à obtenir 0 point sur 100. La Syrie, le Turkménistan et l’Erythrée se sont vu accorder un point et la Chine deux.Le document classifie les pays en cinq groupes par rapport au niveau de liberté d’expression. La Corée du Nord appartient à la division « en crise », le niveau le plus bas avec 35 pays différents dont la Russie et la Thaïlande. Elle s'y trouve depuis 11 ans.Quant à Séoul, il est placé au 31e rang des pays du rapport avec 83 points. Dans ce groupe, on retrouve les Etats-Unis, l’Australie et le Pérou. Entre 2010 et 2017, la Corée du Sud figurait dans la catégorie inferieure dite « un peu restreint », mais en 2018, elle est montée d’un cran pour atteindre le niveau le plus élevé « ouvert ». Les meilleurs élèves sont le Danemark et la Suisse avec 95 points.L’association repose son évaluation sur 25 articles dont la liberté de la presse, de l’étude, de l’expression culturelle, la censure sur Internet et répression sur l’expression politique.Par ailleurs, le document fait remarquer que dans le sillage de la pandémie de COVID-19, les deux tiers des pays intimidaient les médias. Dans cette catégorie, Pyongyang est classé au niveau 3, à savoir en queue de peloton.