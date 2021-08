Les prix à la consommation repartent à la hausse en juillet après un mois de léger recul

Photo : YONHAP News

Après un léger recul en juin, les prix à la consommation sont repartis à la hausse le mois dernier. C’est ce qu’on a appris des données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat).Concrètement, en juillet, l’indice des prix à la consommation (IPC) a progressé de 2,6 % sur un an, contre 2,4 % le mois précédent et 2,6 % en mai.Cette progression est toujours largement alimentée par l’envolée des prix des produits agricoles, de l'élevage et de la pêche. Ceux-ci ont en effet affiché une hausse de 9,6 % en glissement annuel, un chiffre toutefois inférieur de 0,8 point par rapport à un mois plus tôt. A cela s’ajoute l’inflation des services privés et des produits pétroliers.En ce qui concerne les loyers, ils se sont accrus de 1,4 %, soit la plus forte augmentation depuis novembre 2017.Les prix des produits de première nécessité, se sont quant à eux envolés de 3,4 %. La plus forte hausse annuelle enregistrée depuis trois ans et 11 mois.Enfin, l'inflation de base, qui ne prend pas en compte les prix des produits agricoles et pétroliers, a grimpé de 1,7 %. Là-aussi, c’est du jamais-vu depuis trois ans et 11 mois.