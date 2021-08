Lancement aujourd’hui des conférences ministérielles de l’Asean

Photo : YONHAP News

Coup d’envoi aujourd’hui d’une série de conférences réunissant les ministres des Affaires étrangères des principaux acteurs de la région Asie-Pacifique : l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean), la Corée du Sud, les Etats-Unis et la Chine.Crise sanitaire oblige, cette année encore comme l’an dernier, elles ont lieu par liaison vidéo.Le sud-Coréen Chung Eui-yong a participé aujourd’hui à la réunion entre son pays et l’Asean ainsi qu’à celle dite Asean+trois, c’est-à-dire la Corée du Sud, la Chine et le Japon. Avec notamment à l'ordre du jour la situation dans la péninsule. Et demain, il retrouvera ses homologues des 17 autres pays membres du sommet de l’Asie orientale (EAS), dont les USA et la Russie.Vendredi, il sera présent au Forum régional de l’Asean, qui regroupe 27 Etats, dont la Corée du Nord. C’est le seul forum multilatéral sur la sécurité auquel prend part le pays communiste. On ne sait pas encore si cette année, son ministre Ri Son-gwon y participera ou non. En 2020, il y avait dépêché son ambassadeur en Indonésie, qui cumule les fonctions de celui auprès de l’Asean.La coopération sanitaire et économique dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et la lutte contre le changement climatique seront au coeur des discussions. Les chefs de la diplomatie échangeront aussi sur la situation régionale, notamment celle dans la péninsule coréenne, en Birmanie et en mer de Chine méridionale.A cette occasion, Chung soulignera l’importance de la solidarité et de la coopération pour vaincre l’épidémie et celle du rétablissement économique rapide et inclusif. Il cherchera en même temps à obtenir un nouveau soutien de l’Asean au processus de paix dans la péninsule, mené par Séoul, en particulier avec la récente restauration des canaux de communication entre les deux Corées.