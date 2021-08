Les négociateurs nucléaires sud-coréen et japonais discutent par téléphone

Photo : YONHAP News

Les négociateurs nucléaires sud-coréen et japonais se sont à nouveau entretenus par téléphone.A en croire le ministère des Affaires étrangères, la conversation entre Noh Kyu-duk et son homologue nippon Takehiro Funakoshi a eu lieu hier et elle a été dominée par la récente situation dans la péninsule, notamment la restauration des liaisons téléphoniques Séoul-Pyongyang.Les deux hommes ont en même temps échangé sur les meilleurs moyens de coopération entre les deux voisins comme avec les Etats-Unis, afin de faire avancer, de manière substantielle, le processus de dénucléarisation complète et d’instauration de paix durable dans la péninsule.Le 28 juillet, le lendemain du rétablissement des canaux de communication intercoréens, Funakoshi et le représentant spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord, Sung Kim, se sont déjà parlé au téléphone. Ils ont alors affiché leur convergence sur le fait que cette reconnexion constitue une étape positive.Le 29 juillet, Noh et l’émissaire américain ont eux aussi discuté par téléphone. A cette occasion, celui-ci a qualifié la réouverture des lignes téléphoniques de bon progrès.