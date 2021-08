COVID-19 : 2 premiers cas de variant « Delta Plus » détectés en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

On s’attendait à son arrivée imminente, c’est fait. Deux cas de « Delta plus », une mutation du variant Delta au coronavirus, ont été détectés en Corée du Sud. Il s’agit d’un homme d’une quarantaine d’années, infecté dans le pays, et d’un voyageur arrivant de l’étranger.Les autorités sanitaires cherchent à savoir comment la souche a gagné le pays du Matin clair.Cette mutation qui pourrait être plus résitante aux anticorps et plus transmissible que le variant Delta avait été repérée jusqu’à présent dans une dizaine de pays.Côté bilan, un total de 1 202 nouveaux cas positifs au COVID ont été identifiés au cours de ces dernières 24 heures. Soit une légère baisse par rapport à la veille. Cela dit, le cap des 1 000 contaminations journalières est toujours dépassé.Les autorités de la santé continuent d’appeler les citoyens à éviter les déplacements, même si les vacances d’été battent leur plein. Selon elles, cette semaine sera la dernière opportunité pour freiner la propagation du virus.Par ailleurs, on a appris que 84 % des sud-Coréens se sont prononcés pour le maintien du degré 4, le niveau le plus élevé de distanciation sociale, qui doit être appliqué en principe jusqu’au 8 août dans la région de Séoul. Ils sont 20,5 % à préconiser de le prolonger jusqu’à la fin août. 25,1 % et 20,3 % ont respectivement parlé de la fin septembre et de la fin novembre. C’est le résultat d’un sondage effectué du 27 au 29 juillet par l’institut Hankook Research à la demande du ministère de la Santé.Le pays a franchi aujourd’hui le seuil des 20 millions de primo-vaccinés. Autrement dit, 39 % des habitants ont reçu au moins une première dose. Quelque 7 216 000 personnes sont totalement vaccinées.