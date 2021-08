Tennis de table : les sud-Coréennes échouent en quart de finale

Photo : YONHAP News

En tennis de table par équipes, les sud-Coréennes ont été éliminées de justesse en quart de finale. La formation composée de Shin Yu-bin, Jeon Ji-hee et Choi Hyo-joo a été défaite, ce matin, 2 à 3 par son vis-à-vis allemand.Les pongistes sud-coréennes rentrent ainsi de Tokyo les mains vides. Depuis les JO de Pékin en 2008, année où la Corée du Sud est montée sur la troisième marche du podium à l’épreuve par équipes, elle n’a récolté aucune médaille olympique.Toutefois, on peut se consoler avec le fait que Shin qui n’a que 17 ans, a laissé entrevoir un gros potentiel pour les prochains Jeux Olympiques. Le 25 juillet dernier lors du 2e tour de l'épreuve de simple, elle s’est imposée contre la Luxembourgeoises Ni Xia Lia, de 41 ans son aînée. Une sportive qui disputait ses cinquièmes JO de suite.Du côté des joueurs masculins, ils seront opposés demain à la Chine en demi-finale de l’épreuve par équipes et tenteront de ramener la seule médaille de cette discipline au pays du Matin clair.