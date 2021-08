Photo : YONHAP News

Une semaine après la restauration de leurs canaux de communication, les deux Corées ont aussi rétabli ce matin leur hotline maritime.Le ministère sud-coréen de la Défense a annoncé que le Nord avait finalement répondu à l’appel du Sud via cette ligne maritime destinée à communiquer, en mer, de navire à navire.Si Séoul et Pyongyang ont remis en opération le 27 juillet les lignes de communication entre leurs autorités et leurs armées, le pays communiste n’avait pas répondu jusqu’à hier aux deux appels quotidiens de la marine sud-coréenne via la radio maritime.Avant que le pays communiste ne cesse son utilisation, ces moyens radioélectriques étaient utilisés afin d’empêcher les accrochages imprévus entre les deux camps en mer Jaune près de la NLL, leur frontière maritime.