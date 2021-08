Photo : YONHAP News

Malgré des températures de saisons, plus de 30°C partout sur le territoire, le soleil et les nuages ont joué à cache-cache toute l’après-midi avec des averses aux quatre coins du pays.A 16 heures, il faisait 30°C à Seoul, 32°C à Daejeon, 34°C à Daegu et 32°C à Busan.