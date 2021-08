JO, jour 11 : pas de nouvelle médaille, mais bel exploit en natation

Photo : YONHAP News

C’est la première journée depuis l’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo que la Corée du Sud termine sans aucune nouvelle médaille. Son compteur est resté ce mardi soir à 6 médailles d’or, 4 d’argent et 9 de bronze.Une belle performance tout de même en natation. Cet après-midi, le plongeur Woo Ha-ram a raté de peu le podium dans l’épreuve de plongeon à 3 m. Lors de la finale qui s’est tenue au Centre aquatique de Tokyo, le jeune homme de 23 ans a terminé à la 4e place avec un total de 481,85 points. Jusqu’ici aucun sud-Coréen n’avait jamais atteint la finale dans cette épreuve.En effet, l’équipe nationale de plongeon participe aux JO depuis ceux de Rome en 1960, mais elle n’a pas encore réussi à remporter une médaille. Mais les amateurs de la natation sud-coréens gardent espoir. Car Woo, qui était parvenu à se hisser en demi-finale et en finale du plongeon à 10 m à Rio, est cette fois-ci allé encore plus loin.Parmi les autres compétitions qui ont attiré l’attention des sud-Coréens aujourd’hui, citons d’abord le tennis de table. Leur équipe féminine a été éliminée de justesse en quart de finale. Shin Yu-bin, Jeon Ji-hee et Choi Hyo-joo ont été battues, ce matin, 2 à 3 par leurs adversaires allemandes.Les pongistes sud-coréennes rentrent ainsi du Japon les mains vides. Depuis les JO de Pékin en 2008, année où la Corée du Sud est montée sur la troisième marche du podium à l’épreuve par équipes, elle n’a malheuresement récolté aucune médaille olympique.Toutefois, on peut se consoler avec le fait que Shin qui n’a que 17 ans, a laissé entrevoir un gros potentiel pour les prochains Jeux Olympiques. Le 25 juillet dernier lors du 2e tour de l'épreuve de simple, « la prodige de tennis de table » s’est imposée contre la Luxembourgeoises Ni Xia Lia. De 41 ans son aînée, cette pongiste disputait ses cinquièmes JO de suite.Quant à Ryu Han-su, il a perdu en huitième de finale dans la catégorie des 67 kg de lutte gréco-romaine. Lors de l’épreuve qui se tenait au Makuhari Messe Hall, à Chiba, le sud-Coréen s’est incliné contre l’Egyptien Mohamed Ibrahim El-Sayed 6 à 7. Un résultat très décevant, car l’équipe sud-coréenne est toujours montée sur le podium aux JO dans cette discipline depuis Montréal en 1976. Pourtant, cette année, cela s’annonçait difficile. Car en mars dernier, quand les lutteurs étaient partis à l’étranger afin de participer à une compétition internationale, plusieurs d’entre eux avaient été contaminés au COVID-19.Enfin, Jin Yun-seong a terminé à la 6e place lors de la finale de l’épreuve d’haltérophilie des moins de 109 kg. L'athlète de 26 ans a soulevé un total de 400 kg, 180 kg à l’arraché et 220 kg à l’épaulé-jeté, mais cela été largement insuffisant pour monter sur le podium.