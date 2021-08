JO de Tokyo : les golfeuses sud-coréennes tentent d’enchaîner la victoire

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, les golfeuses ont pris part au premier tour au Country Club de Kasumigaseki. L’épreuve se déroule en quatre tours sur quatre jours. Ko Jin-young, Park In-bee, Kim Sei-young et Kim Hyo-joo vont tenter de rapporter un deuxième titre olympique consécutif au pays du Matin clair.Park In-bee qui était montée sur la plus haute marche du podium aux JO de Rio de Janeiro en 2016 a vu son nom inscrit au premier rang de la liste des cinq joueuses de golf à suivre que l’AFP a publiée hier.A Rio, malgré une inquiétude autour d’une blessure à son pouce gauche, la sud-Coréenne de 33 ans avait signé un franc succès en écrasant la concurrence dès le 2e tour. Cette fois-ci, l’agence de presse française a rapporté que Park visait un deuxième triomphe de manière cette fois plus détendue.D’autre part, les volleyeuses sud-coréennes affrontent, ce matin, les Turques en quart de finale, alors que l’équipe masculine de tennis de table disputera cet après-midi sa demi-finale contre la Chine. Plus tard, la grimpeuse Seo Chae-hyun tentera de se qualifier pour la finale de l’escalade. Enfin en début de soirée, les joueurs de baseball, dirigé par le sélectionneur Kim Kyung-moon, rencontreront le Japon pour une place en finale.