La Banque de Corée (BOK) a annoncé aujourd’hui que ses réserves de change avaient progressé de 4,5 milliards de dollars en un mois, pour atteindre les 458,6 milliards de dollars, fin juillet. Un record historique. Le précédent record avait été enregistré fin mai, avec 456,4 milliards de dollars.Principales explications à cette hausse : l’augmentation des gains obtenus par les opérations des avoirs et des dépôts en devises étrangères auprès de banques commerciales.Fin juin, la Corée du Sud était le huitième détenteur de devises de change au monde. La Chine est toujours, de loin, le pays qui en possède le plus, avec environ 3 200 milliards de dollars, devant le Japon et la Suisse.