Pentagone : Séoul n’a pas demandé l’annulation des prochaines manoeuvres conjointes

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis doivent organiser mi-août leurs manœuvres militaires annuelles. Cela dit, à une dizaine de jours de leur lancement, les spéculations vont bon train sur la possibilité d’une annulation. D’autant que Séoul semble vouloir profiter du rétablissement, la semaine dernière, de ses canaux de communication avec Pyongyang pour relancer le dialogue avec le pays communiste.De son côté, la Corée du Nord continue, elle aussi, à dénoncer ces exercices dans lesquels elle voit une répétition générale d’une invasion de son territoire. Dans un communiqué publié dimanche, Kim Yo-jong, la soeur de son leader est allée jusqu’à réclamer leur annulation.Dans ce contexte, Washington répète que toute décision concernant les opérations sera prise en consultation avec son allié sud-coréen et que jusqu’à présent, celui-ci ne lui avait pas demandé de les suspendre cette année.Interrogé sur le sujet lors d’un briefing hier, le porte-parole du Pentagone a tenu des propos identiques. John Kirby a une nouvelle fois évoqué le fait que son pays s’était engagé à assurer la sécurité de la Corée du Sud, et que ce principe était invariable et inflexible.