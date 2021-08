Le ministère de la Réunification affirme que les hotlines intercoréennes ont été rétablies d’un commun accord

Photo : YONHAP News

Cacophonie entre le renseignement et le ministère de la Réunification. Le patron des services secrets (NIS) a révélé hier devant la commission compétente du Parlement que les liaisons téléphoniques entre les deux Corées avaient été rétablies la semaine dernière à la demande du leader nord-coréen Kim Jong-un.Quelques heures plus tard, le ministère a démenti cette annonce, expliquant alors que les canaux de communications ont été restaurés après que les deux camps aient mené des concertations suffisantes préalables et d’un commun accord.Selon un de ses responsables, le président sud-coréen et le numéro nord-coréen ont échangé des lettres personnelles à l’occasion du troisième anniversaire de leur premier sommet, à Panmunjom le 27 avril 2018. Et Moon Jae-in et Kim Jong-un ont affiché leur détermination à reconstruire la confiance et à réchauffer les relations entre leurs pays, avant de convenir de rétablir en premier lieu les hotlines.L’officiel a cependant ajouté que dans leurs missives, les deux dirigeants n’avaient pas mentionné d’autres sujets précis et que Séoul et Pyongyang lanceraient dorénavant leurs discussions visant à remettre sur les rails leurs relations via les canaux reliés.Le ministère a d’ores et déjà proposé au Nord, via les liaisons téléphoniques rouvertes, d’entamer des pourparlers en vue d’installer aussi les équipements de visioconférence entre les deux parties.