L’alpiniste défunt Kim Hong-bin décoré de l’ordre du mérite sportif

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Hwang Hee s’est rendu ce matin aux funérailles de l’alpiniste sud-coréen Kim Hong-bin à Gwangju au nom du président de la République Moon Jae-in. Il a accordé au défunt l’ordre du mérite sportif de première classe dite « dragon bleu ». Cette décoration est décernée à ceux qui ont contribué au développement sportif du pays.L’alpiniste sud-coréen est porté disparu depuis le 18 juillet dernier peu de temps après avoir réussi à gravir le Broad Peak de l’Himalaya (8 047m).S’étant initié à l’escalade professionnelle en 1989, deux ans plus tard, il avait dû se faire amputer de tous les doigts suite à un accident au Denali, anciennement appelé mont McKinley, le plus haut sommet d’Amérique du Nord. Malgré cette tragédie, il a surmonté son handicap en évoluant en tant qu’athlète en ski alpin et en cyclisme handisport, tout en continuant l’escalade.En 2006, Kim Hong-bin s’était lancé le pari de conquérir les 14 sommets de l'Himalaya de plus de 8 000 m. Le mois dernier, en atteignant le sommet du Broad Peak, il avait réussi ce défi pour la première fois pour une personne avec un handicap physique.