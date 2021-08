COVID-19 : les nouvelles règles à appliquer seront décidées vendredi

Photo : YONHAP News

Le coronavirus poursuit sa progression et la courbe ne semble pas vouloir s’inverser. Au cours de ces dernières 24 heures, 1 725 cas supplémentaires ont été identifiés, 523 cas de plus que la veille, ce qui porte désormais à 203 926 le total cumulé depuis le début de l’épidémie.Et c’est dans ce contexte que l’échéance de l’application des mesures actuelles de distanciation sociale approche. La région de Séoul est placée sous le niveau 4, le plus élevé, et celles hors de la capitale sous le niveau 3. Ces règles sont effectives jusqu’à seulement ce dimanche.Le gouvernement envisage donc de décider, vendredi, de nouvelles consignes à appliquer à compter de la semaine prochaine. Lors de la réunion quotidienne du centre de gestion de crise, son chef Kim Boo-kyum a affirmé que la distanciation physique était un engagement social à observer par tous les citoyens. Il en a profité pour demander à chaque ministère et à chaque collectivité locale de faire un état des lieux de la situation sanitaire avant de se pencher sur les prochaines mesures à mettre en place.Le Premier ministre a une nouvelle fois appelé tous les citoyens à se faire vacciner contre le COVID.A propos de l’approvisionnement en vaccins après que le pays a atteint l’immunité collective, Kim a expliqué que les négociations étaient en cours avec des grands laboratoires pharmaceutiques en vue de passer des contrats de précommande.