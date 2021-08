35 % des Séouliens sont des milléniaux ou de la génération Z

Photo : YONHAP News

L’année dernière, 35 % des 3,43 millions de Séouliens étaient des milléniaux ou des jeunes de la génération Z. C’est ce que nous apprend une analyse de la municipalité de Séoul publiée aujourd’hui sur son site data.seoul.go.kr.Les milléniaux sont ceux nés entre 1980 et 1994 et représentent 23,9 % de la population tandis que la génération Z désigne les jeunes qui ont vu le jour entre 1995 et 2004, soit 11,6 % de la population.D’après cette analyse, les individus de cette tranche d’âge ont une vision plus négative sur la mobilité sociale par rapport à il y a cinq ans, et estiment que la situation sera encore plus rude pour leurs enfants.A propos de la vie professionnelle, ils sont prêts à changer d’entreprise plus facilement et ont tendance à avoir plus de temps libre que les hauts revenus. Un autre point à remarquer est que la majorité de ces jeunes ne considèrent pas le mariage ou le fait d’avoir des enfants comme une obligation.Actuellement, 67,2 % de cette population a une activité économique, un chiffre qui dépasse les 66,6 % des baby-boomers, ceux qui sont nés entre 1955 et 1963.A propos des métiers, les employés de bureau étaient les plus nombreux avec 36,1 %. Viennent ensuite les étudiants (22,9%) et les salariés du secteur du service (11,3 %).Par ailleurs, l’entrée en retraite des baby-boomers coïncide avec l’intégration dans la vie active des milléniaux et de la génération Z.