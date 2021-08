COVID-19 : 1 725 nouveaux cas signalés ces dernières 24 heures

Photo : YONHAP News

La quatrième vague de COVID-19 continue à frapper la Corée du Sud. En l'espace de 24 heures, 1 725 nouvelles contaminations ont été recensées, soit 1 664 locaux et 61 importés.62 % de ces nouveaux cas se concentraient dans la région métropolitaine de Séoul dont 479 dans la capitale et 474 dans la province du Gyeonggi. Dans le reste du pays, 113 infections ont été enregistrées dans la province du Gyeongsang du Sud, 108 à Busan et 75 à Daegu.Côté vaccination, le nombre de primo-vaccinés jusqu’à hier a augmenté de 218 000 pour représenter 39,3 % de la population. Ceux qui ont reçu les deux doses pèsent 14,2 % avec 7,23 millions d’individus.329 patients se trouvent actuellement dans un état grave. Le nombre total de décès liés au coronavirus s’élève à 2 106 pour un taux de létalité de 1,03 %.Par ailleurs, c’est à partir d’aujourd’hui que les 2 millions d'individus âgés de 18 à 49 ans de la liste prioritaire peuvent réserver une date de vaccination. Cela concerne les travailleurs essentiels tels que les employés des transports publics, les livreurs de colis ainsi que les métiers au contact des enfants et des adolescents et le personnel des établissements à haut risque.Pour éviter tout afflux, les habitants de Séoul peuvent prendre rendez-vous depuis hier 20h jusqu’à 18h ce soir et ceux du reste du territoire entre 20h aujourd’hui et 18h demain. Ils se feront inoculer le vaccin de Pfizer ou de Moderna à partir du 17 août jusqu’au 11 septembre.Dans la foulée, 296 000 personnes qui ont du mal à respecter les réglementations sanitaires en raison d’un handicap mental, ou un problème lié au cœur, au foie, ou à la stomie pourront également réserver une injection à compter de demain.