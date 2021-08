Volleyball féminin : l’équipe sud-coréenne se qualifie pour la demi-finale

Photo : KBS News

Les volleyeuses sud-coréennes ont validé leur billet pour les demi-finales des Jeux Olympiques de Tokyo. Elles se sont imposées contre les Turques 3 à 2 en quart de finale, lors du match qui se tenait ce matin à l’Arena d'Ariake à Tokyo.L’équipe sud-coréenne, 13e mondial, met aussi fin à une série de six défaites consécutives contre les Turques, 4e mondial.La Corée du Sud était le seul pays asiatique à s’être qualifiée pour les quarts de finale. Les joueuses sud-coréennes ont achevé leur phase de poule à la troisième place. Désormais, elles espèrent suivre les traces de leurs glorieuses aînées de Montréal 76, sinon faire mieux. Ces dernières avaient remporté le bronze, la première médaille olympique du pays dans un sport de ballon. A Londres en 2012, elles s’étaient hissées à la 4e place, mais quatre ans plus tard à Rio, elles n’avaient pas réussi à dépasser les quarts de finale.L’attente pour une médaille est d’autant plus grande qu’il s’agit des derniers JO de Kim Yeon-koung, l’attaquante vedette de la formation.En demi-finale, prévue vendredi, les sud-Coréennes affronteront le Brésil ou le ROC (Comité olympique russe).