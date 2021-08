Asean+3 : Séoul sollicite le soutien au processus de paix dans la péninsule

Photo : YONHAP News

La conférence « Asean+3 » réunissant les chefs de la diplomatie des pays membres de l’Association des nations du Sud-est asiatique, de la Corée du Sud, de la Chine et du Japon a été organisée hier par liaison vidéo.Le sud-Coréen Chung Eui-yong et ses homologues ont échangé sur les dossiers régionaux comme la situation dans la péninsule coréenne et en Birmanie, ainsi que sur les mesures à prendre pour lutter contre le coronavirus et pour rétablir l’économie.Lors de sa prise de parole, le ministre sud-coréen a souligné que la diplomatie et le dialogue basés sur les accords déjà intervenus entre les deux Corées et entre Pyongyang et Washington étaient indispensables pour faire avancer le processus de dénucléarisation et de paix dans la péninsule. Et de solliciter le soutien des pays participants afin que ce processus de paix progresse sur la lancée de la récente restauration des liaisons téléphoniques intercoréennes.Sur le dossier birman, Chung a appelé au rétablissement de la démocratie dans le pays et à la libération rapide des détenus. Et de promettre que la Corée du Sud continuera à plancher sur les moyens de trouver une issue à la question birmane et à participer aux discussions visant à stocker les produits de soins médicaux de première nécessité, des discussions menées sur le plan de l’Asean+3.