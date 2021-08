COVID-19 : les négociations dans la dernière étape pour l’achat de vaccins en 2022

Photo : YONHAP News

Les autorités de la santé mènent actuellement des négociations pour l’achat de vaccins anti-COVID en 2022. Et ces pourparlers sont entrés dans leur dernière étape, selon un responsable du centre de gestion de crise.Selon lui, les sérums négociés sont majoritairement ceux à base d'ARN messager dans une quantité suffisante pour inoculer toute la population éligible, soit quelque 50 millions de doses. Le volume a été décidé après avoir pris en compte la limite d'âge minimale pour la vaccination, une troisième dose de rappel ou encore l’apparition de nouveaux variants.Toutefois, l’officiel a expliqué que les dates de contrats ne pouvaient être déterminées pour le moment, puisqu’elles doivent être fixées avec les laboratoires partenaires.Précédemment, l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) avait annoncé qu’elle allait débloquer un crédit de 1 523 milliards de wons, un peu plus de 1,1 milliard d’euros, pour l’achat de vaccins.