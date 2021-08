Ned Price : Washington est encore et toujours prêt à parler à Pyongyang sans conditions préalables

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis sont toujours ouverts à des rencontres avec la Corée du Nord n’importe où, n’importe quand et sans conditions préalables, comme l’avait proposé leur représentant spécial pour le pays communiste, Sung Kim, lors de son déplacement à Séoul en juin dernier. C’est ce qu’a réaffirmé le porte-parole du département d’Etat américain.Ned Price en a fait état, alors qu’il était interrogé hier lors d’un point de presse, ajoutant que si l’administration de Joe Biden était entré en contact avec le régime de Kim Jong-un, il n’y avait rien à mettre à jour sur sa réaction et que c’était désormais à celui-ci de décider d’y réagir favorablement ou non.L’officiel américain a également reconfirmé que son pays soutenait le dialogue Séoul-Pyongyang et saluait aussi le rétablissement de leurs canaux de communication.Ses remarques sont cohérentes avec la diplomatie pragmatique que le gouvernement américain cherche à mener vis-à-vis du régime de Kim Jong-un. Et Price aurait voulu souligner que la balle était désormais dans le camp nord-coréen.