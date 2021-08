COVID-19 : le niveau de distanciation sociale à appliquer dès le 9 août sera décidé vendredi

Photo : YONHAP News

Les règles de distanciation sociale, actuellement en application, ne seront effectives que jusqu’à ce dimanche. La région de Séoul est placée sous le niveau maximal sur une échelle qui en compte quatre, et celles hors de la capitale sous le niveau 3.L’heure est donc venue de décider de les maintenir ou de mettre en place de nouvelles mesures à partir de lundi prochain. Le gouvernement entend prendre une décision vendredi après avoir observé, jusqu’à demain, l’évolution de la situation.A ce propos, lors de la réunion quotidienne du centre de gestion de crise, aujourd’hui, le Premier ministre a indiqué que l’épidémie était loin de s’affaiblir. Kim Boo-kyum a alors alerté sur la propagation continue du virus, la saison des grandes vacances n’étant pas encore terminée.De fait, si la semaine dernière, l’étau sanitaire s’est resserré dans tout le pays, le volume des déplacements a augmenté, plus particulièrement en dehors de la région de la capitale. Il a grimpé de 6,4 % par rapport à la semaine précédente et de plus de 30 % par rapport à la première semaine de janvier, peu avant le début de la troisième vague de la pandémie dans le pays. A Séoul et dans sa couronne, le volume en question a progressé seulement de 0,8 % la semaine dernière.Face à cette situation, l’exécutif exhorte les vacanciers à se rendre dans des endroits moins exposés pour se reposer.Un responsable du centre de gestion de crise estime de son côté qu’il faut encore faire davantage d’efforts exhaustifs et que cela va prendre plus de temps pour réduire le nombre de cas positifs au COVID.Pendant ce temps, les livraisons de vaccins s’accélèrent. Rien que ce mercredi, 2 530 000 doses du produit de Pfizer et 1 188 000 du sérum d’AstraZeneca sont arrivées. Le gouvernement a assuré que le pays du Matin clair en recevrait un total de 28 600 000 d’ici la fin du mois.