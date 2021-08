JO de Tokyo : deux juges sud-coréens au pentathlon moderne

L’épreuve du pentathlon moderne des Jeux Olympiques de Tokyo débute demain. Elle est constituée de cinq disciplines : l'escrime, la natation, l'équitation, le tir au pistolet et la course à pied.Les athlètes Jung Jin-hwa, Jun Woong-tae, Kim Se-hee et Kim Sun-woo tenteront de ramener une première médaille dans cette compétition à la Corée du Sud. La meilleure performance que l’équipe sud-coréenne a obtenue jusqu’à présent est deux 11es places, une à Atlanta en 1996 et l'autre à Londres en 2012.Cette année, deux sud-Coréens y participeront aussi en tant qu’arbitre. Le commissaire technique de l’Union internationale de pentathlon moderne Chung Dong-kook occupera un poste dans le jury d’appel. C’est la quatrième fois qu’il arbitre la compétition olympique.Le sélectionneur de l’équipe de la compagnie nationale LH, An Chang-sik, quant à lui, gardera le poste du juge international pour la troisième fois consécutive.Etant donné que cette discipline est surtout pratiquée dans les pays occidentaux, les membres du jury provenant d’un pays asiatique se font rares. En dehors de la Corée du Sud, on retrouve deux Japonais et un Chinois.Chung Dong-kook espère que les 40 ans d’histoire du pentathlon moderne du pays du Matin clair vont enfin porter leurs fruits. L’épreuve commence par l’escrime au Plaza sportif de la forêt de Musashino.