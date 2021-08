Photo : YONHAP News

L’indice de référence de la place sud-coréenne (KOSPI) poursuit sa progression et gagne aujourd'hui 43,24 points pour clôturer sa séance à 3 280,38 points.Le KOSDAQ, son indice des technologies, a également progressé de 11,82 points pour terminer la journée à 1 047,93 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen continue lui aussi de se renforcer face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 357,80 (-9,22 wons) et le dollar américain 1 143,60 wons (-4,70 wons).