JO, jour 12 : les guerriers de Taegeuk, toujours à la chasse aux médailles

Photo : YONHAP News

Pour la deuxième journée de suite, l’hymne national de la Corée du Sud ne s’est pas fait entendre aux Jeux Olympiques de Tokyo. Depuis lundi où le métal le plus précieux a été décroché en saut de cheval et une médaille de bronze en badminton, le compteur du pays du Matin clair est resté à 6 médailles d’or, 4 d’argent et 9 de bronze. Mais cela ne veut pas dire que les guerriers de Taegeuk se reposent. Bien au contraire, leur chasse aux médailles continue.L’exploit du jour pour commencer. Les volleyeuses sud-coréennes ont validé leur billet pour les demi-finales. Lors de leur quart de finale qui s’est déroulée ce matin à l’Arena d'Ariake à Tokyo, elles se sont imposées contre les Turques 3 à 2.Déjà, la Corée du Sud était la seule nation asiatique à s’être qualifiée pour ces quarts de finale. Et désormais Kim Yeon-koung et ses coéquipières souhaitent aller plus loin. Elles espèrent suivre les traces de leurs glorieuses aînées aux JO de Montréal de 1976. Ces dernières, rappelons-le, avaient ramené le bronze. Il s’agissait alors de la première médaille olympique du pays du Matin clair dans un sport de ballon. En 2012 à Londres, elles s’étaient hissées à la 4e place, mais quatre ans plus tard à Rio de Janeiro, elles n’avaient pas réussi à dépasser les quarts de finale.Les amateurs de volley attendent donc avec impatience la demi-finale qui est prévue vendredi contre le Brésil ou le Comité olympique russe (ROC).Quelques heures plus tôt, Park In-bee, Ko Jin-young, Kim Sei-young et Kim Hyo-joo ont pris part au premier tour du golfe féminin au Country Club de Kasumigaseki. Cette épreuve se déroule en quatre tours et ce sur quatre jours. En arrivant au Japon, leur entraîneuse Pak Se-ri a souhaité que la Corée du Sud ramasse l’or, l’argent et le bronze. En sera-t-il possible ? A suivre...Hier, l’AFP avait publié la liste des cinq golfeuses à suivre et le nom de Park In-bee y figure. La jeune femme de 33 ans, rappelons-le est déjà montée sur la plus haute marche du podium. C’était à Rio, il y a quatre ans.Quant à l'équipe de pongistes masculins, elle est tombée en demi-finale contre son adversaire chinois 3 à 0. Lors de cette rencontre qui s'est déroulée cet après-midi au Gymnase métropolitain de Tokyo, les sud-Coréens n'ont pas fait le poids face aux principaux prétendants au titre. Pour la médaille de bronze après-demain, l’équipe sud-coréenne affrontera le perdant de la rencontre entre le Japon et l’Allemagne.