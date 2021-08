Photo : YONHAP News

L’équipe de pongistes sud-coréens est tombée en demi-finale contre son adversaire chinois 3 à 0. Lors de cette rencontre qui s'est déroulée cet après-midi au Gymnase métropolitain de Tokyo, les sud-Coréens n'ont pas fait le poids face aux Chinois, les principaux prétendants au titre.Depuis que l'épreuve de tennis de table par équipes est inscrite au programme des Jeux Olympiques, l'équipe du pays du Matin clair s'est qualifiée pour les demi-finales à chaque reprise. En 2008 à Pékin, elle avait décroché le bronze, quatre ans plus tard à Londres, l’argent, et à Rio en 2016, elle avait échoué au pied du podium.Pour la médaille de bronze vendredi, l’équipe sud-coréenne affrontera le perdant de la rencontre entre le Japon et l’Allemagne.