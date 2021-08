Baseball : la Corée du Sud perd contre le Japon

Photo : YONHAP News

L’équipe sud-coréenne de baseball a été battue, 5 à 2, par son adversaire japonais en demi-finale. La rencontre se tenait, ce soir, au Stade de baseball de Yokohama.Toutefois, les baseballeurs du pays du Matin clair ont encore une chance de monter sur le podium, du fait que le tournoi est dans un format à double élimination. Ils peuvent donc se qualifier pour la finale, s’ils gagnent demain soir contre les Américains lors d'un autre match de demi-finale.La finale est prévue samedi soir contre le Japon. Quant au match pour la médaille de bronze, plus tôt dans la journée et il sera face à la République dominicaine.La Corée du Sud a, rappelons-le, remporté le titre en baseball aux JO de Pékin en 2008. Mais lors des deux dernières éditions olympiques, à Londres et à Rio de Janeiro, ce sport n’était pas au programme officiel.Par ailleurs, en fin d'après-midi, les handballeuses du pays du Matin clair s'étaient inclinées contre les Suédoises, 39 à 30, en quart de finale. Une grande déception pour leurs supporters, car à Londres, les sud-Coréennes avaient fini 4e.