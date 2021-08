COVID-19 : le nombre de nouveaux cas supérieur à 1 700 pour le 2e jour de suite

Photo : YONHAP News

L’épidémie de coronavirus ne fléchit toujours pas. Aujourd’hui encore, le bilan quotidien fait état de plus de 1 700 cas, et ce pour la deuxième journée consécutive.En effet, un total de 1 776 contaminations supplémentaires ont été recensées ces dernières 24 heures, 51 de plus que la veille. Il s’agit du quatrième plus haut niveau depuis l’apparition du COVID-19 en Corée du Sud, en janvier 2020.La situation est donc loin de s’améliorer et dans ce contexte, le gouvernement doit décider de nouvelles mesures de distanciation sociale à appliquer dès lundi prochain. A l’heure actuelle, la région de Séoul est placée sous le niveau maximal sur une échelle de quatre et le territoire hors de la capitale sous le degré inférieur d’un cran. La décision sera prise et connue demain.Mais le plus inquiétant est que les déplacements entre régions se multiplient, les vacances d’été battant leur plein.Côté vaccination, en l’espace de 24 heures, quelque 164 900 personnes ont reçu une première dose. Ce qui porte à plus de 20,3 millions le nombre total de primo-vaccinés. Soit 39, 6 % de la population. Et 14,4 % des habitants ont reçu les deux injections.Les autorités sanitaires cherchent désormais à accélérer la campagne. Elles continuent à prendre des mesures allant dans ce sens. Il s’agit notamment de faciliter l’accès aux centres de vaccination ou encore les prises de rendez-vous pour les seniors de 60 à 74 ans. Ceux-ci pourront désormais se faire administrer le vaccin dans une clinique de proximité, et non plus obligatoirement dans un des centres de santé publics dédiés.