COVID-19 : les résidants étrangers en Corée du Sud peuvent se faire vacciner

Photo : YONHAP News

Alors que de nombreux cas de contaminations collectives de personnes étrangères travaillant en Corée du Sud ont été identifiés, l’Agence pour la prévention et le contrôle des maladies (KCDA), a annoncé que ces résidents étrangers dans le pays, y compris ceux en situation irrégulière, pourront se faire vacciner.Les étrangers inscrits à l’assurance maladie procéderont ainsi de la même manière que les sud-Coréens. Ils peuvent désormais réserver une date et un lieu sur le système de réservation de la KCDA (http://ncvr.kdca.go.kr/).Pour les autres, notamment ceux en situation irrégulière, ils ont simplement besoin de se rendre dans un dispensaire de proximité, munis de leur passeport. Ensuite, un numéro provisoire leur sera délivré, ce qui leur permettra de recevoir le vaccin.Les autorités sanitaires ont aussi tenu à préciser qu’elles ne vérifieraient pas si ces étrangers étaient ou non en situation régulière et qu’elles ne donneraient pas leurs données personnelles à leurs employeurs.