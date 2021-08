Moon Jae-in demande à l’armée de faire peau neuve

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu hier les principaux commandants de l’armée. L’occasion pour Moon Jae-in de revenir sur les récentes épreuves auxquelles a été confrontée l’armée et qui ont provoqué une onde de choc.Le chef de l’Etat a ainsi évoqué le fait que la quasi-totalité des militaires et des membres d’équipage de l’unité antipiraterie Cheonghae de la marine avaient contracté le coronavirus, alors qu’ils étaient en mission à bord d’un destroyer au large de la Somalie ainsi que le suicide d’une sous-officière de l’armée de l’air après avoir été harcelée sexuellement par un collègue.Selon la porte-parole de la Cheongwadae, le dirigeant a qualifié ces affaires de « grande crise », avant de demander à l’armée de mettre tout à plat pour restaurer la confiance.Le locataire de la Maison bleue a alors affirmé que si ces cas groupés au sein de l’unité Cheonghae ont inquiété la population, ils ne doivent pas démoraliser ses membres, d’autant que ceux-ci ont mené leur mission avec succès.A cette occasion, le ministre de la Défense Suh Wook a tenu à assurer que 95 % des soldats des troupes envoyées à l’étranger sont vaccinés et que désormais, seuls les militaires qui seront vaccinées partiraient en mission.Le président Moon lui a demandé de prendre des mesures drastiques visant à lutter contre les violences sexuelles dans l’armée et les épisodes de canicule pour éviter des coups de chaleur pendant les entraînements des soldats.Pour ce qui est des prochains exercices militaires sud-coréano-américains, l’hôte de la Cheongwadae a ordonné de décider de les effectuer comme prévu ou non, en considération de différents facteurs et sur consultations prudentes avec Washington. Cela alors que récemment, la Corée du Nord a de facto revendiqué leur annulation par le biais de Kim Yo-jong, la sœur de son dirigeant suprême.