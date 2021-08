Les autoentrepreneurs représentent 20,19 % des ceux ayant une profession, le plus bas niveau en 39 ans

Photo : YONHAP News

D’après les chiffres publiés hier par l’Institut national des statistiques (Kostat) et l’Institut de recherches sur les PME et les start-ups, quelque 5 580 000 employés sur les 27 637 000 que compte le pays sont autoentrepreneurs dont 15,6 % sans employé.Ce phénomène s’expliquerait notamment par la crise sanitaire du COVID-19.Par ailleurs, après avoir poursuivi une tendance baissière depuis mars 2020, le nombre des travailleurs rémunérés a rebondi en mars de cette année pour progresser jusqu’en juin.En revanche, celui des autoentrepreneurs a enregistré une hausse seulement en juin après avoir enregistré 15 mois de recul consécutif entre mars 2020 et mai dernier.Enfin, le nombre total des personnes embauchées a augmenté de 2,2 % en juin en glissement annuel, alors que celui des autoentrepreneurs n’a progressé que de 0,5 % sur la même période.