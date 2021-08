John Aquilino : Washington est en position favorable dans sa diplomatie avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le chef du Commandement pour l’Indo-Pacifique des Etats-Unis a affirmé sa volonté de faire en sorte que Washington occupe une position supérieure dans sa diplomatie avec la Corée du Nord.L’amiral John Aquilino en a fait part au cours d’un forum en ligne organisé par le groupe de réflexion américain, Institut d’Aspen.Interrogé sur la menace que représente le pays communiste, l’amiral a affirmé que ce dernier constituait certainement un défi sécuritaire auquel faisait face son pays et a estimé que l’alliance sud-coréano-américaine était forte et à toute épreuve.Le haut gradé américain a ensuite expliqué que les capacités militaires et les alliances dont disposent les Etats-Unis dans cette région permettait à ces derniers de s’engager, sur le plan diplomatique, avec le régime de Kim Jong-un, dans une position plus favorable. Il a également mis l’accent sur le rôle de l’armée en tant que soutien diplomatique. Le président américain Joe Biden a, à plusieurs reprises, réitéré cette position depuis son arrivée au pouvoir.Les forces américaines déployées en Corée du Sud sont placées sous le contrôle du Commandement pour l’Indo-Pacifique.