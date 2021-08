Une soixantaine de députés prêts à demander le report des prochains exercices Séoul-Washington

Photo : YONHAP News

L’organisation des prochaines manœuvres militaires conjointes Séoul-Washington continue de faire débat. L’administration de Moon Jae-in semble vouloir les repousser afin de tenter de convaincre Pyongyang de revenir à la table du dialogue.Soucieux de ménager ces efforts, une soixantaine de députés du Minjoo, la majorité présidentielle, et de deux autres formations progressistes, doivent publier cet après-midi un communiqué commun demandant un report.Selon l’un de ces élus, Jin Seong-jun du Minjoo, lui et ses collègues estiment que les opérations devraient être remises à plus tard afin de maintenir l’ambiance créée par le récent rétablissement des canaux de communication intercoréens. Il a tenu ces propos lors d’un entretien téléphonique avec la KBS.Le communiqué en question appelle le gouvernement à envisager très favorablement leur report, sous condition d’une reprise du dialogue Séoul-Pyongyang.Même si le patron du parti au pouvoir a dit comprendre cette position, il a toutefois exprimé son opposition. Invité dans une émission de radio aujourd’hui, Song Young-gil a martelé qu’il était inévitable de les effectuer comme convenu, étant donné que les deux Corées devaient trouver des solutions à leurs relations sur la base de l’alliance et de la confiance sud-coréano-américaines.