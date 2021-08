Séoul et Washington devraient effectuer leurs exercices militaires conjoints comme prévu

Photo : YONHAP News

Malgré le fait que de plus en plus de voix s’élèvent dans le camp du pouvoir pour un report des manœuvres militaires conjointes sud-coréano-américaines, les autorités militaires des deux pays envisageraient de les faire comme prévu dans le courant du mois. Toutefois en raison de la situation du COVID-19, leur ampleur devrait être réduite.Le porte-parole du ministère de la Défense en a fait part aujourd’hui lors de son briefing régulier, indiquant que les deux alliés n’en avaient pas encore déterminé les modalités et qu’ils étaient en concertation étroite sur le sujet puisqu’ils devaient tenir compte de différents facteurs tels que la propagation de la pandémie.D’après plusieurs sources, les armées sud-coréenne et américaine projetteraient de lancer des exercices préparatoires entre le 10 et le 13 août et les manœuvres du commandement conjoint (21-2 CCPT) du 16 au 26 août.Avant cela, le président de la République a demandé, hier, au ministre de la Défense Seo Wook de discuter de ce dossier « prudemment » avec le côté américain en prenant en compte ces divers facteurs.