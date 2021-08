Désignation des nouveaux présidents de la Commission nationale des droits de l’Homme et de l'autorité de régulation financière

Photo : YONHAP News

Le président de la République a désigné, aujourd’hui, les deux nouveaux patrons de la Commission nationale des droits de l’Homme et de la Commission des services financiers (FSC). Il s’agit, respectivement, de Song Doo-hwan, avocat senior au cabinet Hankyul et de Koh Seung-beom, membre du comité monétaire et financier de la Banque de Corée (BOK).D’après la Cheongwadae, les deux candidats seront officiellement nommés après leurs auditions de confirmation à l’Assemblée nationale.Moon Jae-in a également procédé au remplacement de six cadres de rang vice-ministériel. Notamment, le poste du vice-ministre de l’Intérieur est revenu à Ko Kyu-chang, actuellement chef du bureau de planification du ministère, et celui du deuxième vice-ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie sera désormais occupé par Park Ki-young, directeur général en charge de la planification du ministère.