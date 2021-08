Des entreprises et des ONG sud-coréennes à pied d’œuvre pour aider les nord-Coréens

Photo : YONHAP News

La solidarité s’organise pour aider les habitants nord-coréens en difficulté dans le sillage de l’épidémie de coronavirus et des inondations.C’est le comité pour la promotion de la coopération économique intercoréenne qui est en première ligne. Composé d’entreprises sud-coréennes qui ont investi dans des projets en ce sens et d’ONG, le groupe a annoncé hier le lancement d’une campagne, via une collecte de fonds et un apport personnel.Pourtant, il n’est pas certain que la Corée du Nord accepte cette offre, puisque son dirigeant suprême a en personne refusé les aides humanitaires proposées par des organisations internationales et le gouvernement de Séoul, lorsque son pays a été frappé par les inondations l’été dernier.Kim Jong-un a répété que son régime continuerait à rejeter l’aide extérieure, notamment devant le Congrès du Parti des travailleurs, au début de l’année.