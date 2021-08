Hong Nam-ki : la prolongation de l’aide financière pour les petits commerçants sera décidée le mois prochain

Photo : KBS News

Le vice-Premier ministre à l’Economie a annoncé que le gouvernement déciderait, le mois prochain, d’une prolongation ou non des dispositifs de soutien financier aux petits commerçants. Il s’agit de prolonger la date d’échéance des prêts et de la suspension du remboursement des intérêts qui sera valable jusqu’en septembre.Différentes mesures d’aide telles que le délai du paiement des impôts et des charges sociales prévu au second semestre, seront dévoilées dans le courant de ce mois.Hong Nam-ki a également fait savoir qu’il exécuterait d’ici fin septembre 90 % de la 5e aide d’urgence et la distribution des subventions pour les petits commerçants.Lors de la réunion de la cellule d’urgence interministérielle de l’économie, tenue aujourd’hui, des moyens supplémentaires destinés à venir en aide aux microentrepreneurs étaient sur la table des discussions.Egalement ministre des Finances, Hong a affirmé la nécessité d’élaborer des mesures de soutien pour aider les petits commerçants à s’adapter à l’ère numérique pour qu’ils puissent devenir compétitifs même après la fin de la pandémie. Dans cette optique, l’exécutif envisage de les inciter à participer à l’économie de l’abonnement, un moyen qui leur assurera des revenus réguliers.Concernant la conjoncture économique, le ministre a jugé que l’économie sud-coréenne qui poursuivait une tendance haussière marquait actuellement le pas à cause de la quatrième vague de COVID-19. Il a toutefois estimé que l’indice des ventes réalisées par les cartes de crédit était un signe positif grâce à l’excellente performance des magasins en ligne et cela, même si le chiffre d’affaires des petits commerçants est de nouveau affecté.