Golf : Ko Jin-young termine en 6e position le 2e tour

Photo : YONHAP News

La sud-Coréenne Ko Jin-young est actuellement en sixième position au 2e jour du tournoi olympique de golf féminin. L’épreuve se déroule au Kasumigaseki Country Club de Saitama, au nord de Tokyo.La numéro deux mondiale a terminé sa journée de jeudi en rendant une carte de 67, soit quatre coups sous le par, avec six birdies et deux bogeys.Pour l’instant donc, Ko affiche une carte totale de 135, soit sept coups sous le par, ce qui la place au sixième rang, à égalité avec la Japonaise Mone Inami. Après ce deuxième jour, la leader est l’Américaine Nelly Korda qui a rendu une carte de 129, soit 13 coups sous le par. A 9 coups de la tête et en 11e position, on retrouve deux autres sud-Coréennes, Kim Se-young et Kim Hyo-joo.Park In-bee, la championne olympique à Rio, est, pour le moment, reléguée au 24e rang, à 11 coups de Korda.