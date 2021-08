Baseball : la Corée du Sud jouera pour le bronze contre la République dominicaine

Photo : YONHAP News

Les baseballeurs sud-coréens ont finalement échoué à défendre leur titre remporté lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Ils se sont inclinés 2 à 7 face aux Etats-Unis en demi-finale, ce soir, au Stade de baseball de Yokohama.Les hommes de Kim Kyung-moon tenteront, toutefois, de décrocher le bronze face à la République dominicaine samedi après-midi, tandis que les Japonais et les Américains se disputeront le métal le plus précieux dans la soirée du même jour.Le baseball, rappelons-le, a été au programme des JO cinq fois d’affilée, des Jeux de Barcelone en 1992 à ceux de Pékin. Mais il a été supprimé en 2012 à Londres et quatre ans plus tard à Rio parce qu'il est peu populaire en dehors des continents américain et asiatique. Il est toutefois parvenu à faire son retour à Tokyo. Le fait qu'il s'agit du sport national du pays hôte a certainement joué un grand rôle.