Moon Jae-in placera le pays parmi les cinq plus grands producteurs de vaccins d’ici 2025

Photo : YONHAP News

Le président de la République a dévoilé son ambition d’élever, d’ici 2025, la Corée du Sud au rang des cinq premières puissances concernant la production mondiale de vaccins. C’est ce qu’a déclaré Moon Jae-in lors d’un congrès organisé hier à la Cheongwadae dans le but de présenter la vision et la stratégie visant à réaliser un « k-hub mondial de fabrication de vaccins ».Selon le chef de l’Etat, le gouvernement désignera les vaccins comme l’un des « trois grands secteurs de technologies stratégiques nationales » avec les semi-conducteurs et les batteries. Et 2 200 milliards de wons, soit 1,6 milliard d’euros y seront injectés pour les cinq ans à venir.Le président Moon a constaté que la Corée du Sud avait su développer son secteur de la biotechnologie pour en faire l’une de ses industries exportatrices phares, mais qu’elle accusait toujours un important retard technologique et une forte dépendance vis-à-vis d’autres pays pour la production de vaccins. D’après lui, c’est le moment de se lancer un défi audacieux.Le numéro un du pays a promis d’emblée d’accorder de grands avantages fiscaux pour la recherche et le développement ainsi que pour les investissements dans les équipements concernés. Il a aussi affiché la volonté d’assurer l’autosuffisance en termes de technologies et de fabrication de matériaux, de composants et d’équipements essentiels, de sorte que les entreprises locales puissent maximiser leur capacité de production.Il s’agira également de former plus de 200 scientifiques en médecine, 10 000 experts en essais cliniques ainsi que 2 000 professionnels en biomédecine.Le locataire de la Cheongwadae prévoit de renforcer ses partenariats vaccinaux avec les Etats-Unis, l’Allemagne, la Grande Bretagne, entre autres, de promouvoir les investissements étrangers et d’attirer de grandes entreprises internationales du secteur dans le pays.En même temps, Moon s’est engagé à assurer une indépendance vaccinale. Selon lui, il est crucial pour la nation de mettre au point des vaccins avec ses propres technologies. A cet égard, le président a précisé qu’une entreprise sud-coréenne devait réaliser les essais de phase 3 d’un vaccin anti-COVID-19 dans le courant de ce mois-ci. Il s’attend à ce que la Corée du Sud puisse commercialiser son premier vaccin anti-COVID d’ici le premier semestre de 2020.