Premières concertations de travail Séoul-Washington depuis la restauration des hotlines intercoréennes

Photo : YONHAP News

C’est une première depuis le rétablissement des canaux de communication Séoul-Pyongyang, le 27 juillet. Des responsables gouvernementaux sud-coréens et américains se sont rencontrés mercredi à Washington. C’est ce qu’a annoncé le département d’Etat américain.Dans un communiqué de presse, celui-ci a précisé que son représentant spécial adjoint pour la Corée du Nord Jung Park et des officiels du Conseil de sécurité nationale de la Maison blanche, du Trésor et du Pentagone avaient pris part à des discussions dites de rang de directeur général. Côté sud-coréen, des responsables des ministères des Affaires étrangères et de la Réunification, ainsi que de la Cheongwadae y étaient présents.Les échanges ont concerné en particulier la situation dans la péninsule, la coopération humanitaire envers la Corée du Nord ainsi que les moyens de régler le dossier nord-coréen à travers la collaboration entre Séoul, Washington et Tokyo, ou encore avec les autres pays concernés.La diplomatie sud-coréenne a elle aussi confirmé l’information. Selon le ministère des Affaires étrangères, lors de ces concertations, les deux alliés ont réaffirmé que la reprise du dialogue entre les deux Corées comme entre le pays communiste et les Etats-Unis était indispensable pour faire avancer, de manière substantielle, le processus de paix dans la péninsule.La Corée du Sud et les USA étaient convenus de fermer leur groupe de travail bilatéral, qui avait coordonné leurs politiques nord-coréennes, pour le remplacer par des consultations entre leurs responsables de rang de directeur général. Cet accord est intervenu en juin lors de la visite à Séoul de l’émissaire spécial américain pour la Corée du Nord, Sung Kim.