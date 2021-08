FRA : Chung Eui-yong sollicitera le soutien au processus de paix dans la péninsule

Photo : YONHAP News

C’est ce soir que les chefs de la diplomatie des 27 Etats membres du FRA, le Forum régional de l’Asean, l’Association des nations de l’Asie du Sud-est, vont se retrouver par liaison vidéo.C’est le seul forum multilatéral sur la sécurité auquel prend part la Corée du Nord. Mais cette année encore, comme l’an dernier, son ministre Ri Son-gwon ne devrait pas y être présent. Il devrait être remplacé par son ambassadeur en Indonésie An Kwang-il qui cumule les fonctions de représentant nord-coréen auprès de l’Asean.Quoi qu’il en soit, selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, la situation en Asie-Pacifique, plus particulièrement dans la péninsule coréenne, et les mesures à prendre pour assurer la sécurité régionale seront des sujets incontournables de ces assises annuelles.A cette occasion, Séoul présentera ses efforts faits pour faire progresser le processus de paix dans la péninsule, avant de solliciter le soutien de la communauté internationale. Son ministre Chung Eui-yong évoquera alors le fait que dans ce cadre, les deux Corées ont récemment rétabli leurs canaux de communication. Il préconisera en même temps la nécessité de joindre les efforts des Etats membres du forum pour la paix et la stabilité dans la région, en particulier en Birmanie.