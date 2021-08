Mise au point d’un semi-conducteur neuromorphique fabriqué à l’image du cerveau humain

Photo : YONHAP News

L’intelligence artificielle s’est développée rapidement ces dernières années au point de battre l’Homme au jeu de go. Cependant, elle est encore loin de reproduire les fonctions cognitives du cerveau humain. Dans ce contexte, une équipe scientifique sud-coréenne a fait un pas en avant en présentant une avancée technologique capable de l’imiter : le « semi-conducteur neuromorphique ».Le cerveau humain est composé de plusieurs dizaines de milliards de cellules nerveuses, les « neurones », reliées entre elles par 10 000 milliards de synapses entrelacées. S’en inspirant, les chercheurs sud-coréens misent sur le « semi-conducteur neuromorphique », à savoir un nouveau semi-conducteur intégrant un réseau de neurones artificiels pour se rapprocher du cerveau humain. Et une équipe de l'Institut des sciences et technologies avancées de Corée (KAIST) a récemment mis au point un nouveau modèle de semi-conducteur neuromorphique.Selon Han Joon-kyu, un des membres de cette équipe au KAIST, celle-ci a réussi à créer une puce fortement évolutive à l’échelle nanométrique avec la technologie dite « CMOS », semi-conducteur complémentaire à l’oxyde-métal. Il s’agit d’intégrer dans un seul transistor, qui est le composant-clé du circuit, des neurones et des synapses, pour lui permettre de se comporter comme une intelligence artificielle (IA), le tout avec une faible consommation électrique.L’avantage de cette invention est qu’elle contribue à simplifier le processus de production, et surtout elle utilise la norme actuelle du procédé de silicone sans introduire de nouveau matériau ni de nouveau système.D’après Choi Yang-Kyu, qui codirige l’équipe, cette approche permettra de fabriquer un nouveau produit avec les équipements de semi-conducteur déjà existant dans les unités de production, et ainsi de passer rapidement à une étape de commercialisation.Un semi-conducteur de nouvelle génération a ainsi fait un premier pas et devrait avoir un impact important dans les futurs développements des services de l’IA, de nouvelles matières de pointe ainsi que de la défense nationale.