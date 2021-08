Dokdo : lancement d’un système d’information offrant les images des îlots en temps réel

Photo : YONHAP News

Le ministère des Affaires maritimes a ouvert aujourd’hui un système d’informations générales en vidéo sur Dokdo, qui permet aux sud-Coréens de les voir, en temps réel et n’importe où. Ces clips montrent notamment comment les deux îles principales, celles de l’Est et de l’Ouest, changent chaque jour, sans oublier leur histoire et bien d’autres informations scientifiques.Ceux qui veulent visiter Dokdo trouveront également des renseignements sur les conditions météos du jour de leur déplacement avant leur départ. Ce qui n’était pas possible jusqu’à présent. Cela les obligeait parfois à rebrousser chemin et retourner à l’île d’Ulleung à laquelle sont rattachés Dokdo à 90 minutes de là sans avoir pu fouler le sol des îlots, ou à se contenter d’un très bref séjour.Les vidéos en question sont aussi postées sur le site web de la mairie d’Ulleung (http://ulleung.go.kr).Le Japon, qui revendique la souveraineté de ces îlots situés en mer de l’Est entre la péninsule et l’archipel, n’a pas tardé à réagir. Selon la télévision publique nippone NHK, le directeur général de l’Asie-Océanie au ministère des Affaires étrangères, Takehiro Funakoshi, a téléphoné à un haut diplomate de l’ambassade de Corée du Sud à Tokyo pour exprimer ses regrets et pour exiger la fermeture du système.Le gouvernement de Yoshihide Suga a fait part de la même position au ministère sud-coréen des Affaires étrangères par le biais de son ambassade à Séoul.