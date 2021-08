COVID-19 : prolongation de l’alerte maximale de 2 semaines dans la région métropolitaine de Séoul

Photo : YONHAP News

Sur fond de crise du COVID-19, le gouvernement a décidé de prolonger de deux semaines le niveau 4 de distanciation sociale à Séoul et dans sa couronne, ainsi que de poursuivre l’interdiction des rassemblements privés de plus de quatre personnes dans la journée et de plus de deux après 18h. Le niveau 3 sera maintenu en dehors de la région métropolitaine pour la même période.Lors de la réunion quotidienne du centre de gestion de crise, le Premier ministre Kim Boo-kyum a expliqué que cette décision s’est imposée afin d’éviter une nouvelle forte recrudescence de l’épidémie avec la fête nationale du 15 août, commémorant la libération de la Corée du joug colonial japonais.Le chef du gouvernement a appelé la population à créer un environnement favorable pour faire en sorte que les élèves puissent reprendre le chemin de l’école en toute sécurité au second semestre. Et d’ajouter que l’exécutif prendra en compte les opinions de ceux qui travaillent sur le terrain pour compléter le nouveau dispositif sanitaire en application depuis un mois.Kim Boo-kyum a précisé que son gouvernement a hésité à prolonger le niveau actuel des restrictions, conscient des souffrances endurées par les micro-entrepreneurs et les petits commerçants, mais que cela était nécessaire afin que tous les efforts sanitaires ne soient pas vains.Par ailleurs, le Premier ministre a lancé un fort avertissement contre quelques églises protestantes de Séoul qui ont prévu d’organiser une grande manifestation le 15 août prochain. Selon lui, le gouvernement ne restera pas les bras croisés face à tout acte capable d’alimenter la quatrième vague de contamination.Ces dernières 24 heures, le pays a recensé 1 704 patients supplémentaires : 1 640 infections domestiques et 64 importées. Ainsi, le bilan quotidien reste à quatre chiffres depuis un moins. Plus de 1 000 cas ont été découverts à Séoul et dans sa grande couronne.Côté vaccination, quelque 20,52 millions d’habitants ont reçu la première dose, soit 40 % de la population, et sur ce chiffre 7,52 millions ont accompli le schéma vaccinal complet, soit 14,7 %.