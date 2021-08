Présidentielle 2022 : la jeunesse et la natalité, enjeux de la pré-campagne

Photo : YONHAP News

A sept mois de l’élection présidentielle de 2022, les candidats déclarés de la majorité comme de l’opposition continuent à présenter leurs promesses de pré-campagne.Après des promesses de stabilisation du marché immobilier, c’est cette fois-ci au tour des aides pour soutenir les jeunes et des mesures de relance de la natalité d’être sur le devant de la scène.Au Minjoo, le parti au pouvoir, Lee Jae-myung, en tête des sondages, s’engage à verser à chaque jeune sud-Coréen un million de wons par an, à compter de 2023, et ce en plus de revenu universel à accorder, s’il est élu. Précédemment, le gouverneur en exercice de la province de Gyeonggi avait également promis d’offrir en priorité aux jeunes un million de logements dits de base.Une promesse étrillée par son grand rival de la formation, Lee Nak-yon. Cet ancien patron du parti a dénoncé le manque de faisabilité et une exagération des propos.Par ailleurs, l’ex-procureur général Yoon Seok-youl, qui a adhéré la semaine dernière au Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la principale force de l’opposition, continue de tenir des propos qui font polémique.Le dernier en date est intervenu lors d’une interview avec la presse. Yoon aurait alors dit qu’il n’y avait pas eu de fuite radioactive lors de l’accident nucléaire de Fukushima au Japon en 2011.Ces paroles imprudentes ont aussitôt fait réagir non seulement le Minjoo, mais aussi sa propre mouvance. « On dirait que ce sont des propos tenus par un Premier ministre nippon », a ironisé le Minjoo. Ses adversaires du PPP se sont eux aussi indignés, indiquant que Yoon est un candidat qui n’est pas du tout préparé à l’élection. Malgré ce faux pas, il est toujours le grand favori du camp conservateur, selon des sondages.