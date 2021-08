Le gouvernement sud-coréen condamne l’attaque contre le pétrolier Mercer Street

Séoul condamne fermement la récente attaque meurtrière contre le pétrolier israélien Mercer Street au large d’Oman.Dans un commentaire publié aujourd’hui par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, le gouvernement sud-coréen a martelé que cette attaque constituait une violation claire du droit international et que tous les navires devaient être autorisés à naviguer librement dans les eaux internationales.Et d’ajouter qu’il était opposé à toute action contraire à la paix et à la stabilité au Moyen-Orient avant d’apporter son soutien aux membres d’équipage tués lors de l’incident et à leurs familles.Le pétrolier aurait été la cible, le 29 juillet, d’une attaque au drone, qui a fait deux morts : son capitaine britannique et un membre d’équipage roumain.Israël, les Etats-Unis et le Royaume-Uni accusent l’Iran d’en être le responsable.